Voor u nu denkt... hebben we een islamitisch ereveld in Nederland? Nee, dat hebben we niet. Het ereveld in Kapelle (foto) is een Frans ereveld. In de Bange Meidagen van 1940 verliet het Nederlandse leger de stellingen in Zeeland en rende heel hard naar veiliger oorden. Het waren de Fransozen die de strijd aangingen met de veel beter uitgeruste Duitse stoottroepen. Er sneuvelden 84 Fransen. De burgerbevolking van Kapelle zorgde destijds voor de doden en gewonden, en nog steeds eigenlijk. De Noord-Afrikanen die in Kapelle begraven liggen, zijn arme sloebers die verzopen bij Duinkerken en aanspoelden langs de hele Noordzeekust, waarna ze zijn herbegraven in Kapelle. Dat staat ook wel in de armetierige Volkskrant-column van Harriet Duurvoort, maar in een summier bijzinnetje. Wat niet in de column staat is dat ze in Kapelle helemaal niet blij zijn met... onzekere moslimjongeren uit kwetsbare, arme milieus. Je zag ze opleven, bij de islamitische graven op het Zeeuwse ereveld. Verlegen gloeien van trots op helden die op hen hebben geleken. Voor wie de vlag werd gehesen. Duurvoort doet hier exact waar ze 14 jaar geleden in Kapelle ook al zo'n pleurishekel hadden: herdenken gebruiken voor politieke doeleinden. Uit de nog immer actuele HP/deTijd-reportage uit 2010. Marokkanen vochten niet in Zeeland (pdf).