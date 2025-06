Iedereen maar denken: die Hugo de Jonge zit lekker weggepropt in die Zeeuwse uiennegorij daar hebben we nooitnever geen last meer van. HELAAS! Commissaris der Koning Hugo de Jonge zet de bruggen en dammen van Ons Vakantieparadijs wagenwijd open voor meer meer meer Zeeuwen. In de zomer kun je er over de Duitse hoofden lopen, maar in de winter is Zeeland zo leeg als een subsidiepot in Utrecht. Kun je de gehele N57 heen en weer rijden zonder een kip of een ui tegen te komen! Echt waar, boek in januari een strandhuis in Zoutelande & je krijgt geld toe. Daarom moeten er meer Zeeuwen naar Zeeland zegt Hugo, zelf Zeeuw. Voordeel van het nadeel: we trekken de Dwangwet per direct IN & moven alle AZC's van Nederland over de Brouwersdam en Zeelandbrug naar Schouwen, de Bevelanden, Tholen, Walcheren en SudetenBelgië bij Terneuzen. Succes ermee!