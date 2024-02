Minister De Jonge bij opening Dag van de Bouw

17 Juni 2023 (10:00)

ROTTERDAM - Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opent de Dag van de Bouw bij bouwproject de Kuil. Bezoekers kunnen een kijkje achter de bouwhekken nemen bij ruim 160 bouwplaatsen in heel Nederland die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. ANP Robin Utrecht

We hebben antwoord op de vraag Benieuwd wat hier gebeurt? Er gebeurde in 2023 namelijk heel erg weinig tot niets op de bouwplaatsen die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. Het lukte woonminister Hugo de Jonge om in 2023 15 PROCENT minder bouwvergunningen te verstrekken. Zeggen wij niet, zegt het Centraal Bureau van de Statistiek olv hoofdeconoom en Slimste Mens Peter Hein van Mulligen. Weet u trouwens wat er in het bedrijfsleven gebeurt als je double digit loss draait?