O maar dit is heel erg goed nieuws, nog meer tijd en mankracht om Jan Roos van zijn bed te lichten, Thierry Baudet nog 374 uur te verhoren en met 640 agenten op huisbezoek te gaan bij Hans T. Minder misdrijven geregistreerd in 2024, crime is down, de zon is weer gaan schijnen. Goed dat de cherrypickende charlatans van het CBS hier even op wijzen, er is inderdaad een gillend tekort aan tieners met enige omgevingssensitiviteit die bereid zijn ook buiten kantoortijd te plofkraken en/of mishandelen. Voorts, addertje onder het gras: bijna kwart meer (vuur)wapenmisdrijven in tien jaar tijd. Nou ja, je kunt ook niet alles hebben natuurlijk. Staatjes na de breek.

Ondertussen: "De politie-eenheid Noord-Nederland is bezorgd over een georganiseerde diefstal van kogelwerende vesten en ballistische schilden uit politieauto’s in Assen en het politietrainingscentrum in Zuidlaren."