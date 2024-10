De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 van FvD was niet echt een groot succes. De Renaissancevloot viel terug van 8 (waarvan er op het eind nog maar vijf over waren wegens, nou ja, FvD) naar 3 zetels en met die Forum-scholen gaat het ongeveer net zo goed als met die biefstukjes op de barbecue. Maar! Gelukkig is daar nu de politie Amsterdam, die drie aangiftes heeft gekregen tegen twee filmpjes uit november vorig jaar en daarom Thierry Baudet naar het politiebureau heeft ontboden voor een verhoor. Het zijn twee nogal domme filmpjes die vermoedelijk de nogal domme achterban van FvD aanspreken, maar Baudet nu wéér een martelaarsrol gunnen door hem naar het politiebureau te ontbieden lijkt ons ook nogal dom. Die twee filmpjes krijgen alleen al dankzij deze actie meer kijkers dan ze anders ooit gehad hadden, en de mensen die door de filmpjes beledigd zouden kunnen zijn lopen nu alleen maar meer kans er daadwerkelijk mee geconfronteerd te worden. En nu moet die arme Theo Hiddema zich er ook nog mee bemoeien. Nou ja. Als u niet wilt weten waar dit over gaat moet u vooral niet op 'Lees verder' klikken en de video's in kwestie bekijken. En als u dat wel wilt weten, dan wel.