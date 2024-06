Goed, er is dus FvD (een kneuzenorganisatie), daaronder zit de JFVD (eveneens een kneuzenorganisatie), en die wordt dan weer bestierd door het bestuur van de JFVD (ook een kneuzenorganisatie). Binnen deze jongerenafdeling rommelt het (Chris Aalberts had vandaag de skoep, lekker gejournalistiekt, Chris, red.): in een petitie wordt opgeroepen tot het ontslag van bestuurslid Claire Middelkoop, op de foto hierboven rechts. Zij zou een zwarte lijst bijhouden van JFvD'ers, wat inderdaad tamelijk gestoord is.

De kwestie draait dan ook om twee voor jongmensen universele vragen die van alle tijden zijn: wie mag erbij horen? En wie bepaalt dat?

Om dit verhaal te begrijpen, moet u eerst kennismaken met de hoofdpersoon, Arthur Karmanov. Hij heeft flaporen en een naam die thuishoort in een spionageroman. In het echt is Arthurs leven niet bijster spannend: hij is momenteel aan het doorleren aan Nyenrode om accountant te worden. Arthur is in 2017 lid geworden en in 2021 op vaste basis JFVD-evenementen gaan bezoeken omdat hij de coronamaatregelen stom vond. Elk jaar meldde hij zich sindsdien aan voor het zomerkamp, een exclusieve week in het buitenland waaraan zo’n 70 uitverkorenen kunnen deelnemen. Het probleem: Arthur mocht nooit mee. En inmiddels kunnen we ook wel stellen dat Arthur nooit meer mee zal gaan, want het bestuur heeft hem geschorst. In een gekmakend gedetailleerd relaas reconstrueert Arthur het leed dat hem is aangedaan: 'Op basis van bepaalde vermoedens, wellicht op basis van roddels, word ik stelselmatig niet ingeloot voor zomerkamp.'

Met het oog op uw en onze geestelijke gezondheid vatten we de rest van het 20-pagina's tellende document zo kort mogelijk samen: de gekkies van JFvD willen allemaal maar wat graag naar de evenementen van JFvD, dus balen als stekkers wanneer ze nooit worden ingeloot, of plots mailtjes krijgen dat ze hun kaart weer mogen inleveren omdat er per abuis te veel kaarten zijn verkocht. Dat laatste overkomt Arthur steeds, en omdat iedereen bij FvD paranoïde is begint hij opzet te vermoeden. Hoe kan het anders dat steeds dezelfde gekkies buiten de boot vallen? Afgelopen April knapt het bij Arthur als hij voor de zoveelste keer wordt uitgeloot voor het zomerkamp, schrijft hij.