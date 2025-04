Wij hebben altijd (nou ja, afgelopen weekend, red.) geleerd dat je het uitdelen van lintjes niet politiek moet maken. Daarom debatteerde de Tweede Kamer gisteren een uiterst vermakelijk halfuur over het uitdelen van lintjes, en debatteert de Tweede Kamer vandaag nog uitgebreider over het uitdelen van lintjes. De hele Tweede Kamer? Nee, Dilan Yesilgöz, Caroline van de Plas en Pieter Omtzigt zijn er niet bij, die willen namelijk de illusie weken dat ze iets beters te doen hebben (langsgaan in Kiev/klaverjassen/een initiatiefnota opstellen over staatsleningen door particulieren ) dan live toe te kijken hoe Timmerfrans, Jetten, Bikker en Bontenbal Marjolein Faber door de mangel stempelmachine halen en daarna uit te leggen waarom ze een motie van wantrouwen waar ze het volledig mee eens zijn (waarschijnlijk) toch niet steunen. Geert Wilders is er ook niet, die is namelijk druk aan het twitteren dat Marjolein Faber in haar briefje haar gedrag in het vragenuurtje wél betreurde, maar er geen excuses voor aanbood.

Je zou het de opportunistische oppositie kwalijk kunnen nemen dat ze met al dit gelazer over een niet-politieke kwestie het kabinet van zijn belangrijke werk houden, maar ja, het kabinet doet al negen maanden niets bijna niets. Ook Dick Schoof is er niet trouwens, het debat gaat immers over de eenheid van kabinetsbeleid en we zijn er inmiddels wel achter dat Dick Schoof daar helemaal niks over te zeggen heeft. Dat betekent wel dat we zo ongetwijfeld beginnen met allerlei procedureel gestempel over de afwezigheid van de premier. Dus WIE IS HIER NOU DE STEMPELMACHINE, GIJ OF IK? Livestream na de breek.

UPDATE: Uiteraard chaos. Oppositie wil Schoof in Kamer, coalitie zegt zachtjes 'geen steun', Timmerfrans vraagt hoofdelijke stemming aan. Nu schorsing tot er hoofdelijke stemming komt (rond half 2) óf totdat Schoof alsnog komt.

UPDATE 11u18: Goh. Schoof komt tóch naar het debat

UPDATE: Debat nu echt begonnen, hierrr kijken & commenten