Ja dit is behalve ontzettend grappig ook nog ontzettend leuk en ook nog ontzettend hilarisch en toch ook wel een tikkie triest. Nadat Schoof en de coalitievoorzitters vanavond maar weer eens hebben overlegd over het optreden van Marjolein Faber (waar Geert Wilders achter stond) in de Tweede Kamer vanmiddag, heeft Faber die Kamer zojuist een brief gestuurd waarin ze schrijft dat ze eigenlijk helemaal niet achter haar eigen optreden staat. "Ik hecht eraan te benadrukken dat ik 100% achter het besluit van de minister-president sta en er dus volledige eenheid van kabinetsbeleid is." Oftewel: Marjolein Faber is juist wél een stempelmachine, maar dan van alles wat Geert Wilders wil. En als Wilders wil dat Marjolein Faber zichzelf tegenspreekt, dan doet Marjolein Faber dat. Zij is namelijk beleid. En geen stempelmachine. Oh nee. Andersom. Hoe dan ook. Morgen dus nog een debat waarin Marjolein Faber dit gaat uitleggen en dan kan ze weer aan het """werk""".