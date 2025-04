Vraagje: hebben we niks beters te doen dan debatteren over mensen die zijn genomineerd voor een lintje, gewoon een lintje krijgen en nog een paginagrote advertentie in de kranten erbij? Antwoord: nee natuurlijk niet! Mirjam Bikker, het vleesgeworden lintje van de ChristenUnie, heeft Kamervragen gesteld over de weigering van Marjolein Faber om de nominatie van vijf lintjes voor vrijwilligers die asielzoekers hebben geholpen goed te keuren. Want je moet lintjes nooit politiek maken, behalve als iemand anders lintjes politiek maakt, dan hoort het juist bij politiek om dat politiek maken politiek te maken, zodat de politiek zich politiek uit kan spreken tegen het politiek maken van lintjes. En om te wrijven in de vlek die deze coalitie nog altijd/weer/steeds/de hele tijd is, natuurlijk. Livestream na de breek. Terugkijken hieronder

INSTANT UPDATE: CDA dreigt met motie van wantrouwen

UPDATE: Kwartiertje bezig, Faber blijft 'als ik niet wil tekenen, dan teken ik niet, ik ben geen stempelmachine' zeggen, biedt geen excuses aan, Jesse Klaver wil vanavond (!) debat met Faber & Schoof samen

UPDATE: Ook coalitiepartijen BBB, NSC en VVD tonen irritatie met minister Faber. De PVV vindt daarentegen juist dat de minister het goed doet.

UPDATE: Klaarrr. Oppositie wil vanavond debat, metinclusief stemming over motie van wantrouwen. Zometeen (15u11, kan ietsje later worden) regeling van werkzaamheden.

UPDATE: Staatssecretaris Coenradie (schijnt officieel namens de PVV in het kabinet te zitten, red.) zegt nu dat zij wél gewoon getekend zou hebben