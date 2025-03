We hebben nog een kabinet! Na een hele dag heel normaal overleg dat toch echt geen crisisoverleg was maar gewoon een overleg hoe je ermee omgaat dat een premier een door de Tweede Kamer inclusief drie van de vier coalitiepartijen aangenomen motie niet wil uitvoeren, is er een compromis. "Dat is het resultaat van twee overleggen vandaag, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Hoe het compromis eruit ziet is nog onbekend." En hee. Een kabinet klappen op steun aan Oekraïne terwijl Tante Dilan in Kiev goeie sier staat te maken met Ome Zelensky is natuurlijk een electoraal cadeau dat PVV, BBB en NSC de VVD niet gunnen. Dat ReArm Europe gaat er dus gewoon komen, wat wij u brommen.

UPDATE 20u58 - Arjan Noorlander: "Schoof en de partijen hebben afgesproken om de situatie voor nu te laten. Schoof mag zijn toezeggingen in Brussel overeind houden Dus ReArm met 150 miljard aan leningen Maar dat zijn (noemen we) dan geen ‘Eurobonds’ Als de EU meer wil dan dat moet Schoof eerst naar de coalitie"