Afgelopen dinsdag probeerden ze het weer tijdens het debat met Dick Schoof voorafgaand aan zijn zoveelste Europese top. Dat werd een debat met een hoofdrol voor Dilan Yesilgöz, moet beschouwer dezes tandenknarsend toegeven. Zo wist ze in minder dan 10 minuten Bontenbal én Timmermans als gepikeerde schooljongens te laten afdruipen: Nederland is volgens haar helemaal niet de Brusselse eenling zoals de heertjes onterecht voorstellen en we spelen zelfs mee in de Europese eredivisie (wat ook logisch is, Nederland is nog steeds een van de grootste nettobetalers). De VVD-voorvrouw gaf een alleraardigst staaltje effectieve debattechniek ten beste, incluis een vilein maar charmant glimlachje aan het eind. Elders in het debat zou ze Jetten en Bikker dezelfde behandeling geven.

Luidruchtige oppositietypes als Frans Timmermans en Rob Jetten (en het erachteraan hobbelende kneuzencircus waar bijvoorbeeld Henri Bontenbal, Mirjam ‘ nepnieuws’ Bikker en de Dascisten van VOLT in de piste staan) hebben de afgelopen weken de mond vol van hoe Nederland zich tot het buitenbeentje van de EU heeft weten te manoeuvreren. Terwijl de overige lidstaten eensgezind ReArm Europe zouden steunen, stelt Nederland zich volgens hen op als een vrekkige boekhouder die Vladimir Poetin én Donald Trump in de kaart speelt en bovendien de Oekraïense mensenlevens die op het spel staan veronachtzaamt. Nederland slaat kortom een pleefiguur in Europa, zo echoën politici en commentatoren de woorden waarmee de onlangs overleden Frits Bolkestein een kwart eeuw geleden een eventueel premierschap van Pim Fortuyn wegzette.

Later die week bleek in Brussel de realiteit inderdaad anders te liggen dan oppositie en sommige ‘deskundigen’ (bij de talkshows verschijnt nu bijvoorbeeld om de haverklap BNR’s EU-correspondent Stefan de Vries die zich meer gedraagt als een lawaaierige federalistische evangelist dan als journalist). Zo keerden Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Slowakije zich tegen het plan van EU “””minister van Buitenlandse Zaken””” Kaja Kallas om voor 40 miljard euro militaire hulp naar Oekraïne te sturen. De Spanjaarden en Italianen zijn ook de reden dat ReArm Europe inmiddels is omgedoopt tot Readiness 2030. De zuidelijke landen willen die 800 miljard (waarvan 150 miljard aan gezamenlijke leningen) namelijk ook inzetten voor ándere doelen dan defensie. Dat Nederland zich - naast permanente dwarsligger Hongarije – in Europa geïsoleerd zou hebben en een EU-paria zou zijn is dus een volstrekt valse voorstelling van zaken. Maar ja, het bekt zo lekker.

Ondertussen speelt Nederland in nóg een voorhoede de hoofdrol waar u BNRoïden en anderen niet over zult horen. Schoof vormt namelijk sinds oktober vorig jaar een migratietrio met de Deense Mette Frederiksen en Italiaanse Giorgia Meloni. De drie leiden een groep ‘migratierealistische’ landen die voorafgaand aan Europese toppen samenkomt tijdens een ontbijt. Niet onbelangrijk: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen prikt altijd een vorkje mee. Voor het eerst mocht ook België in de persoon van de kersverse premier Bart De Wever op uitnodiging van Schoof en de Deense en Italiaanse regeringsleiders aanschuiven.

Maar daar voor moet u bij de Belg zijn want in de Nederlandse media leest u daar niets over. Waarom zou dat zijn?