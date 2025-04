Hierom is het zo ontzettend goed dat die btw-verhoging op dagbladen er toch niet gekomen is. Onze landelijke politiek is volledig in de greep van lintjes, meer specifiek hoe een minister die werkelijk tot niets in staat is buiten misschien het doorknippen van lintjes zich verhoudt tot lintjes. Zo'n situatie vraagt om serieuze duiding, en dan moet je net het AD hebben, die laten zonder met hun ogen te knipperen een journalist een modejournalist bellen zodat de modejournalist vervolgens kan zeggen dat mode belangrijk is en je dus van alles kunt opmaken uit de klederdracht van de desbetreffende minister. Een oneindige futiliteits-matroesjka waar dit hele land, of in ieder geval de AD-lezer, in gevangen zit en nooit maar dan ook nooit meer uitkomt. "Als ik me als minister zou moeten verantwoorden en weet dat de Kamer woedend op me is, zou er één kleur zijn die ik zou kiezen om te dragen: felrood. Tenminste, dat zou ik dragen als ik in de aanval zou gaan," kakelt modejourno Josine Droogendijk, om vervolgens te verkondigen dat rood de kleur is van hoop, lef en trots passie, kracht en moed. Jazeker, meid, en rood is ook de kleur van de PvdA, aardbeiensaus, alarmknoppen, clownsneuzen, brandblussers, appelwangen, radijsjes, een beginnende miskraam, het Algemeen Dagblad, sommige vrouwelijke genitaliën, een deel van de uien-gemeenschap, het uitshirt van De Graafschap in 2016-2017, Albanië, Marokko, Fjällräven Kånken. Wat zegt dat, maar vooral, wat zegt het niet?