De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, VluchtelingenWerk Nederland en Goede Doelen Nederland hebben een paginagroot schouderklopje aan zichzelf in hun favoriete kranten (Volkskrant en NRC) geplaatst als reactie op de zaadactie van Marjolein Faber om vrijwilligers in de asielketen geen lintje te geven. Nu is zo'n clubje als VluchtelingenWerk inzake Faber niet geheel onbevooroordeeld. Het hangt hulpeloos aan de subsidietiet van de overheid (dat noemen ze zelf: 'een subsidierelatie') en Faber heeft eerder geprobeerd die subsidie af te bouwen: van 34 miljoen per jaar naar 13 miljoen per jaar. Daar stak de rechter uiteindelijk een stokje voor. Dus waarom dan niet een beetje subsidie van Fabers eigen ministerie aanwenden voor een paginagrote advertentie tégen Faber: een 1/1 advertentie in een weekeditie van NRC kost minimaal € 31.400 en een 1/1 in de Volkskrant kost minimaal € 25.382,40. EN WIE GAAT DIT GETRUT ALLEMAAL BETALEN? Nou ja, u dus.