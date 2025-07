Je hebt eerwraak, zo nu en dan steekt iemand een basisschool-docent neer tijdens een eindejaarsmusical, er komen bijna 150 duizend meldingen van overlast door verwarde personen binnen per jaar, dus hartstikke logisch dat politie en justitie hun kostbare tijd en middelen wijden aan het opjagen van Jan Roos. Meneer zou namelijk hebben opgeroepen tot geweld, en dat is natuurlijk lulkoek, het enige dat Jan Roos soms oproept is ergernis, dat geeft niet, niet iedereen hoeft hem leuk te vinden, we leven per slot van rekening in een vrij land - nu ja, soort van. Het OM seponeerde de zaak eerder nog onder voorwaarden ("Zeg sorry! Jij had hier op je knieën moeten zitten, en moeten zeggen: sorry"), op zijn beurt tufte Jan Roos geheel terecht op deze voorwaarden, waarna de Trial of the century er nu dus alsnog gaat komen.

Sneu.