Ja tien jaar geleden hadden we ruim 60 duizend meldingen van verwarde personen per jaar en vonden we dat allemaal heel heftig maar inmiddels zijn het er bijna 150 duizend per jaar. Even onze wiskunde redacteur geraadpleegd en dat is een: stijging. Omdat het recht om zoveel mogelijke andere mensen te terroriseren een mensenrecht is, hebben we in Nederland bovendien het beleid om verwarde personen naderhand weer vrolijk in woonwijken te huisvesten. En heel verwarrend maar die aanpak is dus: mislukt. Althans, als we de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mogen geloven, en die hebben er vaak net iets meer mee van doen dan de gemiddelde thuiswerkende junior beleidsmedewerker. Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn: "Een deel van deze populatie hoort in de (gedwongen) zorg. En niet in de cel (...) We zetten te veel in op ambulante begeleiding, terwijl de vrijheid van een individu inmiddels ten koste gaat van de leefbaarheid van complete wijken." Blijken potverdorie mensen die voor overlast zorgen omdat ze knettergek zijn als je ze hun heilige gang laat gaan voor overlast te zorgen omdat ze knettergek zijn, een uitkomst die werkelijk niemand had voorzien. De bal ligt wat de gemeenten betreft in Den Haag en gaat dus voorlopig mooi niet rollen.