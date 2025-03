Nee stelletje sukkels natuurlijk moet Café Mes in Vlaardingen zijn naam niet veranderen van de gemeente omdat jongeren anders eerder geneigd zouden zijn wapens te gebruiken, zoals dit weekend gebracht werd door RTL, NOS, Hart van Nederland, Rijnmond, en uiteraard het AD. We kunnen de hele tijd jammeren over de Russen met hun geavanceerde informatie-oorlog maar als jullie niet in staat zijn de oliedomme kantoorhumor van een stel Vlaardingse ambtenaren te doorzien dan is dat eigenlijk allemaal zinloos. Niets onderscheidt jullie van Elon Musk die de godganse dag @catturd2 zit te retweeten. Jullie is werkelijk alles wijs te maken, in tegenstelling tot een zeker weblog, dat afgelopen weekend uiteraard geen aandacht besteedde aan deze onzin, hoezeer Caroline van der Plas ook probeerde er een issue van te maken (hele conference aan tweets na de breek). Het AD is helemaal over zijn theewater en dient een klacht in, in plaats van zich af te vragen waarom de naamswijziging van een café überhaupt nieuws is. Jezus jongens. Jullie leggen het allemaal af tegen Sietske Bergsma, kijk anders een keertje in de spiegel.