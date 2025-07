Helaas niet meer te lezen op LinkedIn: het blogje 'Valkuilen' van bewindvoerder en coach voor andere bewindvoerders Chratiana Zonnenberg. Misschien dat ze daarin uitweidt over de valkuil dat je als bewindvoerder, die geld moet beheren voor kwetsbare mensen die dat zelf niet kunnen, geen geld van die kwetsbare mensen moet ontfutselen en op je eigen rekening zetten. Een lastige valkuil, misschien, maar wel een belangrijke. Want als je daar toch in valt, kun je opeens 43 kwetsbare mensen hebben bestolen voor in totaal ongeveer 150.000 euro. Dat is er nu gebeurd met de bestuurder van Trevo Bewind, lezen we op de site van de rechtbank Midden-Nederland, die aangifte gaat doen (benieuwd wat de rechter daarvan gaat vinden, red.).

"Nadat duidelijk werd dat bij meerdere cliënten onrechtmatig geld was verdwenen, heeft de rechtbank Midden-Nederland direct stappen ondernomen om de belangen van de cliënten veilig te stellen. De bestuurder heeft in een gesprek met de rechtbank bevestigd dat ze stelselmatig geld van cliënten naar haar eigen rekening heeft overgemaakt. De rechtbank heeft Trevo Bewind direct ontslagen en heeft andere bewindvoerders gevonden om alle lopende zaken over te nemen. Daarnaast moet de bestuurder het geld aan haar cliënten terugbetalen."