Er bestaat niet zoiets als een grondrecht om als gehandicapte in de publieke ruimte rond te lopen. Dat bleek gisteren uit het verhaal van de blinde man die in Bussum in elkaar werd gemept door een accentiër, en dat blijkt nu ook in Rotterdam. Daar gebeurde het volgende: "Het slachtoffer maakt gebruik van een rolstoel en wilde die dag op het centraal station van Rotterdam een trein pakken. Dat lukte niet, doordat de lift naar het perron defect was en ze moest daardoor naar een ander station om daar de lift naar haar trein te kunnen pakken." Dat is al: naatje pet. "In de stationshal belde ze degene met wie ze een afspraak had om haar vertraging te melden. Op dat moment sloeg de dief toe. Hij had haar al in gaten gehouden en nam in een onbewaakt moment de tas van haar rolstoel weg." U begrijpt, bent u, kent u, MELDEN.