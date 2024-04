Ja ho ho GeenStijl niet flauw doen natuurlijk kan een blinde man geen signalement geven van een persoon in Bussum die op vrijdag 5 april uit het niets "ben je gek" en "aan de kant" naar hem riep en hem vervolgens zo hard begon te slaan dat hij zijn ribben kneusde. Maar gelukkig heeft de politie wel een duidelijk detail naar buiten gebracht. De dader had namelijk... komt ie... let op... tromgeroffel boem paukeslag hatsekidee tra la la: een accent.

"Helaas hebben we niet een heel duidelijk signalement, we weten alleen van het slachtoffer dat hij heel luid sprak, met een accent. Of hij alleen handelde of dat er iemand bij hem was, weten we niet." Een accent! Een Goois accent? Een Westfries accent? Een Limburgs accent? Was het een echte Fries? Dat weten we niet en de politie is dus ook op zoek naar getuigen. Melden kan hier.