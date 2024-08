Terwijl het Westen nog altijd wacht op de orkaan die de Ayatollah op Israël af zegt te sturen, een orkaan die toch steeds meer op een zoveelste natte Iraanse wind begint te lijken, laait er ook weer storm op in het eigen land. Uitgelekte beelden van een beveiligingscamera tonen hoe de moraliteitspolitie 2 naar verluidt 14-jarige meisjes bont en blauw slaat. De mishandeling zou in juni hebben plaatsgevonden. Volgens de moeder van een van de meisjes (Nafas Hajisharif) belandt haar dochter tijdens de mishandeling met haar hoofd tegen een elektriciteitspaal. Nadat de meiden in een bus werden geladen door de agenten, ging het toetakelen door.

De beelden staan behoorlijk haaks op de verkiezingsbeloften van president Masoud Pezeshkian, die een week geleden werd geïnaugureerd. Pezeshkian wilde gewelddadige handhaving van de hoofddoek-regels uitbannen. Hij vindt echter een grote tegenstander in het hoofd van de Iraanse politie, Ahmadreza Radan, die staat op het voortzetten van het in april uitgerolde Nour-plan. Dit plan staat juist voor de strengst mogelijke handhaving van de 'moraliteitsregels', inclusief controlepatrouilles, geautoriseerd gebruik van geweld door agenten en het onmiddelijk sluiten van bedrijven die vrouwen zonder (volledige) hoofddoek in dienst nemen.

De beelden van de mishandeling gaan behoorlijk viral, maar los van ophef aldaar zijn voor zover bekend grote protesten nog uitgebleven. Het blijkt ook maar weer eens dat alle heldhaftige vrouwen die 2 jaar geleden uit solidariteit met de Iraanse onderdrukten, al dan niet in talkshows, stukken haar afknipten, dit helaas voor niets hebben gedaan.