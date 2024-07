Een gruwelijk verhaal uit Duitsland. In de Saksische plaats Chemnitz (in de DDR nog Karl-Marx-Stadt genoemd) is zaterdagavond een 21-jarige vrouw mishandeld en seksueel misbruikt door een groep van 7 "jongeren". De daders zouden de vrouw een steeg hebben ingesleurd, waar ze door hen werd geslagen en betast. Een kennis van de vrouw die toevallig in de buurt was en kwam toegesneld nadat hij hulpgeroep hoorde, is eveneens mishandeld. Beiden hielden verwondingen over aan het voorval.

Nog diezelfde avond heeft de politie van Chemnitz 5 verdachten kunnen aanhouden. Het gaat om jongens van 15, 16, 17, 19 en 23 jaar oud, allen met een Syrisch paspoort. Ze worden verdacht van "seksueel geweld en het toedoen van gevaarlijk letsel". 3 van de 5 verdachten zijn alweer op vrije voeten. De 15- en 16-jarige werden zondag voorgeleid aan een onderzoeksrechter.