Sint Annaparochie. Daar heb je dus HELEMAAL NIKS. Welja, twee dingen: een jaarlijkse dorpskermis en een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat bleek vorig jaar dus GEEN GEZELLIGE COMBI! Lokale jong&lui op de vuist met de asielzoekers, asielzoekers begonnen te steken en verwondden daarbij 3 mensen, wat je noemt een behoorlijk nare sfeer voor bij het eendjes vissen. Sindsdien is het grimmig in het Friese dorp, met gevallen van straatintimidatie richting tienermeiden en vechtpartijen in bussen. Om te voorkomen dat het weer helemaal mis zou gaan op de anders zo gemoedelijke kermis, besloot het COA de probleemjochies een dagje over te plaatsen naar de Efteling. Toen dus iedereen én Marjolein Faber op de achterste poten waarna het uitje werd geschrapt, het sprookjesbos was gered. Vervolgens vonden veel mensen de asielzoekende jongeren dermate zielig dat er middels een CROWDFUNDING 150.000 euro werd opgehaald om die gasten tóch een dagje Efteling te geven en dacht het COA: aaaach toe, we verzinnen wel een ander uitje. Eentje waar ze "vanwege de rust en veiligheid buiten het zicht van alle aandacht kunnen genieten". Ook daarover is Faber niet te spreken, want ja, het is natuurlijk niet zo dat het probleem hem zat in wélk dagje uit die kiddo's cadeau kregen. Faber wil nu opnieuw in gesprek. Veel succes daarmee als kennelijk helemaal niemand naar je luistert. WORDT VERVOLGD??