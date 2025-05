Het kabinet boog zich vrijdag in het Catshuis over de Pride-mars in het Hongaarse Boedapest. De letterbakparade moet zaterdag 28 juni plaatsvinden, de regering van Viktor Orbán verbood het evenement al in maart, maar de organisatie en de burgemeester van de Hongaarse hoofdstad houden voet bij stuk. Een dag eerder steunde een Kamermeerderheid (incluis de coalitie minus PVV) een motie van Marieke Koekkoek (VOLT) en Thom van Campen (VVD) om het kabinet te dwingen een afvaardiging te sturen om mee te lopen door de straten van Boedapest.

VVD’er Van Campen had pikant genoeg niet bij zijn eigen smaldeel in het kabinet gepeild hoe de regenboogvlag erbij hangt. Vicepremier Sophie Hermans (zelf onderdeel van de LHBT-alfabetsoep, gefactcheckt door het gerenommeerde current affairs magazine Ditjes & Datjes van Sjuul Paradijs, dus het is waar) staat in ieder geval niet te springen om naar Boedapest af te reizen. Ze wil eerst afwachten hoe de kwestie zich in Hongarije ontspint “en dan de vorm bepalen waarin we uitstralen wat voor ons belangrijk is.” Partijgenoot en minister van Financiën Eelco Heinen is ook niet enthousiast: “Ik ben in de eerste plaats minister, geen activist.”

VOLT-voorman Laurens Dassen was ondertussen donderdag na de stemming over de motie al driftig nepnieuws aan het verspreiden. Op Bluesky schreef hij: “Het kabinet gaat naar de Hongaarse Pride!” Dassen bedient zich vaker van misinformatie. Vorig jaar sneed de fractievoorzitter zichzelf in de vingers door niemand minder dan Vladimir Poetin woorden in de mond te leggen over een inval in West-Europa. Er zijn 1000 redenen waarom de gestoorde Russische dictator niet deugt, maar de VOLT’er besloot de 1001ste er zelf bij te verzinnen. Uiteindelijk ontplofte dit gefabuleer van Dassen in zijn eigen gezicht.

Het kwaadaardige broertje van D66 speelt een hoofdrol in dit Hongaarse dossier. In maart wist VOLT de voorzitter van de Kamercommissie Europese Zaken - Caroline van der Plas (BBB) - zover te krijgen een door een VOLT-beleidsmedewerker gedicteerde protestbrief naar de Hongaarse regering te sturen. Deze donderdag waarschuwde Van der Plas de Hongaarse regering, ook namens de parlementen van Denemarken, Frankrijk, Letland, Luxemburg en Polen, nogmaals per post.

En nu ligt die aangenomen motie dus op tafel. Minister-president Dick Schoof concludeerde vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat het hoe dan ook te vroeg is voor welke kabinetsreactie dan ook. De Hongaarse Pride-organisatoren hebben nog niet eens een vergunning aangevraagd voor het evenement dus er is ook nog niets verboden, zei hij. Het lijkt Schoof daarom onverstandig als Nederland nu door dat delicate proces gaat marcheren. Verstandig, maar de premier gaat net zoals de rest van zijn kabinet voorbij aan een essentieel punt.

Je kan mensen namelijk niet verplichten mee te lopen in een demonstratie. Het staat Laurens Dassen vrij zélf een Pride te organiseren in bijvoorbeeld de Schilderswijk, Kanaleneiland of Gaza. Maar ministers – of wie dan ook – dwingen om mee te marcheren, getuigt van totalitair gedachtengoed van het roomblanke rich-kidvriendenclubje VOLT en een schoffering van het universele demonstratierecht. Dat überhaupt niemand in Kamer of kabinet VOLT wijst op hun fascistoïde redenering, is zorgelijk.

Alleen minister van Asiel Marjolein Faber (PVV) had vrijdag een scherp oog voor dit rechtstatelijke aspect. Tegen de bij het Catshuis verzamelde pers zei ze terecht: “Laat ze lekker zelf maar gaan in de Tweede Kamer.”