Een ogenschijnlijke koerswijziging in het Israëlbeleid deze week. “De situatie in de Gazastrook is echt catastrofaal. Wordt nu erger. Ik trek hiermee een streep in het zand. Ik wil nu een duidelijk signaal geven”, zei minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) woensdag in de marge van een Europese top in Warschau tegen de pers. Waar de zich aan Charles de Gaulle spiegelende verticaal uitgedaagde bewindsman verschijnt, zijn de ik’s en mij’s nooit ver weg.

Gedoe ook niet: PVV-leider Geert Wilders reageerde getergd op Twitter. Hij verwijt Veldkamp zich te scharen in het kamp van de anti-Israël demonstranten en vroeg zich geïnformeerd af of het hele kabinet wel op de hoogte was van de koerswijziging van het Israëlbeleid.

Dick Schoof moest vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie – nadat hij in de ministerraad op het Catshuis alle neuzen dezelfde kant op had gekregen – toegeven dat het aan dat laatste schortte: niet iedereen was op de hoogte geweest van de koerswijziging. Hij lieve zoete Dickte in Nieuwspoort “Ik heb begrepen dat minister Veldkamp ook beterschap heeft beloofd. En dat hij ook zich goed realiseert dat hij iedereen goed moet informeren op dit gevoelige thema.” Gelul natuurlijk, Schoof heeft er een handje van zijn kabinet selectief te informeren.