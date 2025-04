Zit als volgt: op 23 maart jl. openden IDF-grondtroepen het vuur op een "verdacht konvooi" in Zuid-Rafah, waarbij 15 VN/Rode Maan-brandweer- en ambulancemedewerkers gedood werden. Op basis van de rapportage door de verantwoordelijke Israëlische grondtroepen communiceerde de IDF dat het konvooi "zonder koplampen en zonder zwaailichten" bewoog richting een Hamas-politiewagen, waarvan de inzittenden tijdens een eerder vuurgevecht uitgeschakeld waren.

Nadat de lichamen geborgen waren werd de bovenstaande video gevonden op de telefoon van een van de slachtoffers. Deze is geverifieerd door de New York Times, en toont aan dat de koplampen en zwaailichten wel degelijk aanstonden, het konvooi in formatie reed en inzittende reflecterende hulpverleners-kleding droegen.

De IDF beschrijft de situatie nu als volgt en zegt een onderzoek naar de kwestie te heropenen:

"Golani soldiers, who were operating under the 14th Armored Brigade, had set up an ambush on a road in Tel Sultan at around 4 a.m. At that time, the military said, several ambulances and civilians passed by without incident.

At around 4:30 a.m., a Hamas police vehicle drove through the area, and the Golani soldiers exchanged fire with the operatives inside, killing one and capturing two others, the IDF said. The Hamas vehicle remained on the side of the road.

At around 6 a.m., a convoy of ambulances arrived in the area, and the IDF soldiers opened fire, perceiving them as a threat. Drone operators flying a UAV overhead had reported to the Golani soldiers that the vehicles were moving toward them in a suspicious manner.