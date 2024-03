VOLT - het kwaadaardige neefje van D66 - dacht begin februari even goede sier te maken met een motie over de ambities van Rusland. Laurens 'Vaandel hoog' Dassen diende een voorstel in dat het kabinet oproept bij EU en NAVO aan te dringen op een worst case scenario mocht Rusland Europese landen en Nederland in het bijzonder aanvallen. Goed punt van Dassen (1985), over dreigingen vanuit het Oostblok hebben ze bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (1949) en EU (1951) natuurlijk nóóit nagedacht. En tegen zo'n motie zegt uiteraard niemand (behalve FvD en BBB dan) nee dus dat werd die dag een triomfantelijk twietje: "Voorstel aangenomen! Poetin filosofeert luidkeels over een invasie van EU-landen. We moeten ons voorbereiden op dit worst-case scenario—militair, economisch en maatschappelijk. Het kabinet gaat nu op voorstel van #Volt aan de slag met een strategie." Berichtje wat Dassen daarna verwijderde en toen begon het gedoe. Enter Peppie van Houwelingen van de Moskou-vriendelijke maaltijdboxenpartij; waar en wanneer had Poetin dat luidkeels gezegd? En dan krijg je onderstaand antwoord. Moskou lachen natuurlijk, daar weten ze als geen ander dat je juist niet luidkeels te werk moet gaan. Nu VOLT nog.