Bovenstaand het volledige citaat, waarvan de Reuters-vertaling luidt: "We should not exclude that there might be a need for security, that then justifies some elements of deployment. But I've told you very clearly what France maintains as its position, which is strategic ambiguity, that I stand by. Nothing should be excluded to pursue our goals."

Wat daar dus staat is: stel je nou eens voor dat het niet hypothetisch zou zijn dat er een gegronde reden is voor het sturen van grondtroepen, dan sluiten we het inzetten van "sommige elementen" niet uit, maar we blijven nadrukkelijk strategisch ambigue en niets uitsluiten hoort bij ambiguïteit.

Nou, dat volledige geclausuleerde, nadrukkelijk strategisch ambiguë en daarmee vrij onschuldige citaat ging in de krantenkoppen als "waarschuwing" dus een dusdanig eigen leven leiden dat zelfs de kleinste spelers zoals NAVO-SecGen Stoltenberg, Bondskanselier Scholtz, Zelensky en Poetin allemaal reageren op de woorden die Macron eigenlijk nooit écht gesproken heeft.

Zelensky verwelkomt de woorden, Poetin waarschuwt tegen de woorden. Stoltenberg ontkent: "There are no plans for NATO combat troops on the ground in Ukraine.” Scholtz ontkent ook: "It is clear: there will be no ground troops from European countries or NATO."

Helder!