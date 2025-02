De wederzijdse affectie en krachtmetingen van weleer lijken er nog steeds, en tijdens dit gesprek leek Trump door Macrons toedoen meer ontdooid rondom Oekraïne. Zo noemde hij Zelensky bijvoorbeeld even geen dictator en deed hij onderstaand terloops uit de doeken dat Poetin volgens hem geen problemen heeft met een Europese vredesmacht in Oekraïne. De vraag van de journalist verwees naar het Brits-Franse plan er zo'n 30.000 man te plaatsen. "He will accept that. I have asked him that question. Look, if we do this deal, he’s not looking for more war ... I’ve specifically asked him that question. He has no problem with it." En met het uitblijven van concrete toezeggingen en plannen is dat naast het vermakelijke beeldmateriaal eigenlijk het grootste nieuws dat uit Trump en Macrons ontmoeting voortkomt. Na afloop zei Macron tijdens een interview met Fox News dat hij denkt dat er "in de komende paar weken een wapenstilstand gesloten kan worden." Veel meer beeld na de breek.