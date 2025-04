Over 20 jaar worden de notulen van de ministerraad van afgelopen vrijdag in de Tuinzaal van het Catshuis openbaar. Wellicht valt dan te lezen of er nog discussie was over agendapunt 5.b. of dat men het hield bij de formulering in de uiteindelijke Besluitenlijst: “De raad stemt in met de benoeming van F. Sahla_.”_ Pikant: het voormalig D66 Kamerlid werd benoemd voor de vacante positie van raadslid binnen de Nederlandse Sportraad op voordracht van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens vicepremier Fleur Agema (PVV).

Agema zal ongetwijfeld verrast zijn geweest toen Fonda Sahla enkele weken terug in haar loodgieterstas vol te ondertekenen ministersstukken opdook. Want die naam kende ze. Als Kamerlid kruiste ze vaak de degens met de D66’ster in de plenaire zaal (foto hierboven is uit een debat over de ouderenzorg in september 2023, Agema linksonder) en op dat dekselse Twitter natuurlijk. Dat haar zuster Soumaya een veroordeelde terrorist van de Hofstadgroep is valt de D66’ster niet aan te rekenen, vond Geert Wilders ook toen hij dat ontdekte. Zijn terechte ongenoegen destijds was dat niemand hem over die familieband had ingelicht. Het moet schrikken zijn om opeens te horen dat je je werkplek deelt met de zuster van iemand die lid was van een terreurorganisatie die jou als doelwit had, nietwaar.

Sahla het oud-Kamerlid is qua sport en bewegen vooral bekend van haar inzet voor het zwemmen in Duracellkonijnkostuum, naargeestige pleidooien voor de hoofddoek op haar inmiddels verwijderde Twitteraccount en het succesvol neerslaan van het verzet binnen D66 tegen het politiekopvod. Inmiddels leidt ze een door haarzelf opgerichte stichting voor inclusieve zorg in een stelsel dat ze naar eigen zeggen te blank vindt, schrijft ze hier en daar een column zoals in Gülenkrant De Kanttekening en zo vult haar CV zich met verschillende klusjes zoals gebruikelijk bij oud-Kamerleden die een weg zoeken richting bestuurlijke arbeidsmarkt.