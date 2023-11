Gelukkig stond het meest nutteloze Kamerlid aller tijden Fonda Sahla op de onverkiesbare plek miljoen van D66, zodat we de komende tijd - waarschijnlijk - geen last meer hebben van dit schaap in wolfskleren wier enige fundamentele bijdrage aan de politiek is geweest: "Jamaar ik heb een hoofddoekje." Het enige geluk voor deze hoestbui van een politicus was dat er in Nederland een hele groep mannen - van al die achterlijke religieuze kontkruipers bij haar D66, tot een week type als Jesse Klaver die er geen fuck van snapt en een Francisco van Jole die zijn witte onderbroek volspuit van geluk - opgewonden raakt van het opdringen van patriarchale normen, waarden, voorschriften en onderwerpingen aan het betere geslacht. In Iran strijden de vrouwen tot de marteldood aan toe om het récht te mogen hebben géén hoofddoekje te dragen en hier strijdt het salonfähig gemaakte zusje van (oud-)terreurgriet Soumaya Sahla als koekoekskind in het nest van de 'seculiere' partij D66 vóór het hoofddoekje. Echt veel achterlijker hebben we het de voorbije jaren niet gezien qua omgekeerde Triviantlogica. Dit kan Fonda Sahla doen omdat DIT nu eenmaal een vrij land met vrije keuzemogelijkheden is, maar dan kun je dus niet stellen dat het implementeren van (oerconservatieve, regressieve, patriarchale) regels en voorschriften van de islam betekent dat die zaken (zoals het dragen van een hoofddoekje) automatisch betrekking hebben op keuzevrijheid. Fonda Sahla en al die andere figuren gunnen zichzelf namelijk speelruimte rondom de strikte normen en waarden van de islam op basis van het feit dat ze IN NEDERLAND zijn, dat ze die speelruimte ook krijgen van Nederland, en dat ze in Nederland zonder enige vorm van dwang kunnen genieten van hun individuele vrijheden (nog wel). Fonda Sahla is helaas veel te dom om dat te snappen.