Iedereen verdient regie over hun levenseinde. Maar voor mensen met dementie is het nu vaak te lastig om euthanasie te krijgen. D66 wil een doorbraak. Om mensen met dementie meer zekerheid te geven over hun wens, en artsen de ruimte die in te willigen. https://t.co/CZHmW6s93y pic.twitter.com/ZkD9PwPwfA

Het is weer woensdag, en om dat te vieren gaat D66 maar weer eens proberen de euthanasiewet op te rekken. Terwijl de initiatiefwet over Voltooid Leven na een fatale diagnose door de Raad van State als een soort kasplantje aan de beademing ligt, komt de partij nu met een nieuw plan. En hee. Er is best wat voor te zeggen euthanasie uit het strafrecht te halen, zodat artsen gewoon net als bij andere behandelingen onder het tuchtrecht vallen. En dementerende mensen worden meestal niet beter, maar wel slechter, dus erover praten is een goed idee. Maar ja. Is dat een open gesprek. Of een halve reservering voor een enkele reis in de Hanneke Groenteman Toedeledokie O Matic uit Zwitserland. Het blijft een: dilemma.