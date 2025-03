Je kunt erop blijven hameren, hoe in Amsterdam de kades in de grachten kukelen, er vrijwel iedere nacht knakkers overhoop gestoken of geschoten worden, er geen woning te krijgen is, het bier niet meer te betalen is, het centrum een onleefbare pisbende is, er geen factuur uitbetaald wordt, de universiteit wordt gegijzeld door rare Hamas-figuren, er overal troep & zooi ligt, er daardoor overal ratten lopen en al die andere problemen waar zo'n stadsbestuur dan aan kan werken. En dan staat er weer zo'n D66-figuur te vertellen hoe de stad aantrekkelijker moet worden: "Met rugdekking voor vrouwen op bankjes, hogere oversteekplaatsen en artist's impressions in het donker." Want: "Je ziet gewoon dat in de afgelopen 750 jaar de stad ontworpen is door gezonde witte mannen van een zekere leeftijd." Zucht. ZUCHT. Zucht.