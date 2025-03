Slecht nieuws voor Sidney Smeets: de Tweede Kamer heeft zojuist gestemd voor een minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media. Plannetje komt ook nog eens uit de koker van 'zijn' D66, dat (mogelijk op sociale media, red.) wat over de Australische aanpak zag langskomen en nooit te beroerd is iets te verbieden. "Het aantal telefoonverslaafde kinderen groeit hard," schrijft het AD, "en uit onderzoek na onderzoek blijkt dat gebruik van sociale media niet goed is voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren (zie ter achtergrond bijvoorbeeld deze podcast)." Wij denken stiekem dat kinderen van 15 minstens even labiel zijn als kinderen van 14, maar goed, je moet ergens een grens trekken. Het goede nieuws: als ze een beetje opschieten met invoering kunnen we ergens begin volgend decennium de eerste Jan Paternotte-vrije generatie verwelkomen.