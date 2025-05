De revolutie will not be socialized

Kijk het is dat we het nodig hebben voor ons werk maar soms zijn wij ook wel een beetje klaar met sociale media. In alle eerlijkheid: het is er niet te doen. Al die complotgekte, scheldpartijen, polarisatie, propaganda, het antisemitisme, racisme, foto's van oorlogsgebieden, foto's van lijken, mensen die elkaar voor pedo uitmaken, mensen die jou voor pedo uitmaken, daadwerkelijke pedo's, mensen die Pim Lammers haten, mensen die van Pim Lammers houden, voetbalsupporters, studio Ghibli, Ernst-Jan Pfauth, Julien Althuisius, rapper Sef. Ho wacht! We worden op onze wenken bediend. Ernst-Jan, Julien en Yousef Gnagna verdwijnen deze maand vrijwillig van de bekende platformen, in het goede gezelschap van een lijst mensen waar wij werkelijk nog nooit gehoord van hebben. Lekker vier weken lang heel intentioneel niet de stories van allerhande hitsige Insta-besjes belurken. Knap hoor! Initiatiefnemer is Stichting Jong Belegen, in het leven geroepen om "artikelen van gerenommeerde nieuwsmedia en onderzoekscollectieven, variërend van NRC tot De Groene Amsterdammer en FollowTheMoney, te vertalen naar video's in de stijl die jongeren aanspreekt." Video's die dan vervolgens op sociale media worden geplaatst en die u deze maand dus niet mag zien. De kop bijt enigszins de staart, maar dat mag de aandachtshonger niet drukken. Vamos!