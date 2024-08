Musk is not a real coder — so he hired some. What do you notice about them? pic.twitter.com/1sRsvONYZm

Engagement farming, kent u die uitdrukking? Zoals de landbouw een aardappel genetisch kan manipuleren om hem steviger, zachter of rijker aan zetmeel te krijgen, schaven filmpjesaccounts op X (voorheen Twitter-accounts) hun posts (voorheen Tweets) aan met maar 1 doel: het genereren van zoveel mogelijk clicks, likes, retweets of reacties. Daar hebben ze een steeds populairder wordend trucje voor gevonden. Zet boven je stukje content de vraag "what do you notice?" en de reacties stromen binnen. Vaak ziet iedereen in zoiets vooral wat hij wil zien; de racisten zien dat zwarte mensen slecht zijn, de antisemieten zien dat de Joden het hebben gedaan, de klimaatwappies zien de wereld vergaan en de kabalwappies zien iets satanistisch. Dat allemaal met zo'n simpele post, die het zelf verder lekker in het midden laat.

De "what do you notice"-posts zijn dus niets meer of minder dan een trucje voor engagement farmers. Een behoorlijk laffe ook, want zelf een standpunt innemen of de moeite nemen te duiden wat er nou precies op die foto of video te zien is, HO MAAR. Dat moet een ander maar uitvogelen. Als je als lezer zelf niet ziet wat je moet noticen word je in de reacties op de post niet veel wijzer, je moet namelijk eerst langs 20 ongerelateerde filmpjes scrollen die kleinere filmpjesaccounts onder posts van het kennelijk populairdere filmpjesaccount plaatsen om WEDEROM meer engagement te vangen. In april beloofde Elon Musk dat hij engagement farmers hard gaat aanpakken. Dat lijkt nog niet te zijn gebeurd want die teringtweets waar we dingen van moeten noticen zijn OVERAL. Zo wordt X een haven voor laffe filmpjesaccounts in plaats van échte vrije meningsuiting.