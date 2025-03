Het gaat niet zo lekker met NSC. FC Omtzigt bungelt al een tijdje in het rechterrijtje van de peilingen, leider van het zakenkabinet Dick Schoof blijkt stiekem de tweede VVD-premier in onze geschiedenis, met de nieuwe bestuurscultuur wil het nog niet vlotten en gisteren werd bekend dat de Raad van State (die kapot moet) de pensioenplannen van Agnes Joseph nog lager waardeert dan de asielwetten van Marjolein Faber. Maar gelukkig is daar Kamerlid Willem Koops, die zich bezighoudt met rechtsbescherming, strafvordering EN met het het alleen maar stellen van vragen, over hoe onze medici omgaan met meldingen zoals gisteren in Heemskerk, waar een man in isolatie werd geplaatst omdat hij mogelijk een besmettelijke tropische ziekte had (bleek malaria). Helaas heeft meneer Koops al zijn nieuwsgierige tweets van gisteravond alweer verwijderd, maar gelukkig hebben wij de screenshots nog. Complete collectie na de breek.

UPDATE 14u14: Willem Koops is wakker (padum tsj). Omdat hij juist géén wappie is, twittert hij vandaag 'Interessant' bij het bericht over de malariabesmetting

UPDATE 14u18: Ennnn, tweet alweer verwijderd