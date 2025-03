Het is feest in de tent

Alle toeters en bellen voor de 37-jarige knakker die mogelijk een besmettelijke tropische ziekte zou hebben waren voor niets: de man met besmettelijke ziekte heeft geen besmettelijke ziekte. "De uitslag is binnen. Er is geen besmettelijke ziekte bij de man vastgesteld. En de ziekte die hij wel heeft, is goed te behandelen", aldus een woordvoerster van het LUMC. Gevreesd werd voor lassakoorts. Nu zit er nog maar een ding op om ECHT van de tropen te genieten.

UPDATE - De man heeft malaria