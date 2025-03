Welja. Vijf jaar na u weet nog wel wat is de shit aan in Heemskerk. "Bij een huisartsenpraktijk in Heemskerk is vanavond iemand naar binnen gelopen die mogelijk een zeer besmettelijke ziekte met zich meedraagt. De omgeving is ruim afgezet door de hulpdiensten. Rond 20.15 uur kwamen in oranje pakken geklede ambulancemedewerkers aan om de patiënt te vervoeren." Nou niet allemaal tegelijk EBOLA roepen want misschien is het wel een andere doodenge ziekte, of gewoon een griepje.

UPDATE 20u51: Woordvoerder meldt aan RTL Nieuws: ""Het is nagenoeg zeker dat deze persoon een ernstig tropisch virus heeft opgelopen." De man is recent in een tropisch land geweest waar 'koortsachtige tropische virussen' aanwezig zijn."

UPDATE 21u14: "Vijf anderen zijn met hem in contact gekomen in de praktijk" meldt NH Nieuws.