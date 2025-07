Jullie denken natuurlijk dat die lui van GeenStijl alleen maar mensen kunnen afzeiken met hun negatieve vingertjes op dat zwartgallige toetsenbord, maar niets is minder waar. We kunnen ook best eerst blij voor mensen zijn voordat we ze afzeiken. En heel soms zijn we zelfs oprecht blij voor iemand en hoeven we ze helemaal niet af te zeiken. Nou, heel soms is nu, want we beginnen deze zaterdagochtend met een stukje positief nieuws over Emma Heesters, bekend van liedjes. Zij is genezen van kanker en deelde dat heuglijke nieuws gisteravond op het meest Amsterdamse feestje van Amsterdam: De Amsterdamse Zomer. Dat feestje wordt georganiseerd door witgebit met hoofd Nicolette van Dam en witgebit met hoofd Bas Smit. Bas Smit was er trouwens al vroeg bij met zijn felicitaties aan Emma, dat deed hij namelijk al toen ze op Insta bekendmaakte uitgezaaide kanker te hebben. Leuke vent wel. Nou kan het zijn dat je al deze figuren niet kent en dat is echt prachtig. Maar bedenk dan dat een betere Emma Heesters goed is voor ons allemaal, dat gunnen we haar en elkaar!