Als agent maak je nogal eens wat vervelends mee en dus is politiebureau Blauw Haven in Rotterdam volledig ingericht voor de re-integratie van politiemedewerkers met PTSS. Bij deze hut zwaaide Jan van de W. (Werken) lang de scepter als projectleider. In die hoedanigheid verscheen hij op allerlei koddige foto's op Facebook, en gaf schaamteloos een uitgebreid interview over het belang van zijn werk aan het AD. "We willen een voorbeeld zijn voor werkgevend Nederland," pochte hij toen. "Hoe ga je om met werknemers die zijn ‘omgevallen’? De manier waarop de eenheidsleiding ons de ruimte en tijd geeft voor de bijstand aan die collega’s, is uniek. Ik denk dat veel bedrijven nog niet zover zijn in het bieden van zorg die zieke werknemers nodig hebben."

Die zorg zag er onder het bewind van Van de Afwerken wat onorthodox uit, volgens onderzoek van wederom het AD, dat circa 20 politiemedewerkers sprak. Zeker tien vrouwen maken intern melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bovendien is men bij Blauwe Haven als de dood voor Van de W en zijn kompaan Bert. "Bij betrokkenen overheerst angst en wantrouwen. Slachtoffers zijn doodsbang, vrezen voor hun verdere toekomst bij de politie. Anderen krijgen te maken met intimiderende telefoontjes, vlak nadat een vertrouwelijke verklaring is afgelegd bij het onderzoeksteam. ,,Wat heb jij verklaard, je hebt toch wel de waarheid verteld?’’" En: "Jan van de W. is niet alleen de baas van de Blauwe Haven, hij heeft ook allemaal connecties in de politietop."

De politie is van plan om bovengenoemde Bert te ontslaan. Het onderzoek naar Jan loopt nog.