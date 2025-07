Dat moet frustrerend zijn voor iemand wiens hele leven in het teken staat van verslaan en overwinnen, maar je kunt kanker dus helemaal niet verslaan of overwinnen, ook niet als je de beste bent van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag, Alkmaar, Enschede, Dortmund, Leverkusen, Stuttgart, Hamburg, Gelsenkirchen, Berlijn, M√ľnchen, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Europa en de hele wereld. Wel kun je 'm een karatetrap geven overleven, en dat is Lowietje uit de Watergraafsmeer gelukkig gegund. Drie jaar geleden maakte de beste trainer die Nederland ooit heeft voortgebracht aan de talkshowtafel van Humberto Tan bekend een agressieve vorm van prostaatkanker te hebben, en gisteravond vertelde hij bij diezelfde Humberto dat hij genezen is. Korte terugblik ook op de periode die nu goddank achter hem ligt. "Ik had problemen met ontlasting, met luiers, het was allemaal vreselijk (...) Ik heb niet zo veel pijn gekend. Maar ik ben een heel schone jongen, dus het deed me heel veel pijn dat ik alles zo moest laten lopen. Ik heb heel veel publieke optredens en dan droeg ik donkere pantalons om het niet te erg te laten zien. Dat is niet prettig (...) Bij de uitreiking van de schilden voor de KKD stond ik in mijn broek te plassen. Maar dat is gelukkig achter de rug."