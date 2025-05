Sorry even geen flauwe grappen over die muziek want als er iets niet grappig is dan is het wel ongeneeslijke longkanker en als er iets al helemaal niet grappig is dan is het wel ongeneeslijke longkanker bij mannen van 32. Wat de f. 32 jaar. "We zijn compleet verslagen, het voelt zo oneerlijk. We zijn al 18 jaar onafscheidelijk en hebben samen nog zo veel moois om voor te leven. Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen". Damn.