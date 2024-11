Nou lezen we vandaag dus dat Nederlanders in 2050 nog ouder worden en bovendien fysiek gezonder oud worden, maar dat dit allemaal niet meehelpt qua vergrijzing van de bevolking. Het nieuws komt bij toeval op dezelfde dag als de oproep van Coöperatie Laatste Wil om de omstreden Zwitserse zelfmoordmachine 'Sarco' naar Nederland te halen. De doodscultus, met frisse types als Patrick Lodiers en Hanneke Groenteman als ambassadeur, ziet de Sarco als een menswaardige manier voor een zelfgekozen levenseinde. Nu echt!! (hoewel de zelfdodingfans eerder ook natriumazide en een zak helium over je kop heilig verklaarden) De organisatie wil in gesprek met het kabinet om op korte termijn de Sarco te legaliseren, maar dat gaat NATUURLIJK NIET gebeuren. HOE DAN OOK hebben de CLW-fanaten misschien wél het perfecte antwoord gevonden op die vergrijzing over 26 jaar. Het RIVM meldt nota bene dat de bejaarden van de toekomst weliswaar fysiek beter in orde zullen zijn, maar dat mentale klachten bij ouderen juist zullen toenemen. DUS HUP, bejaarden van 2050! De Sarco in voor het landsbelang en eigen bestwil. Maar tot die tijd graag kappen met die achterlijke verheerlijking van verveelde ouderen zichzelf van kant laten maken.