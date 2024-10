"Vernietigende rapporten rond de werkcultuur en een werkgerelateerde zelfdoding teisterden in de afgelopen twee jaar een van de belangrijkste onderdelen van de Nationale Politie: de undercoverafdeling Werken Onder Dekmantel (WOD). Het aantal operaties werd meer dan gehalveerd . (...) Een van de meest gelouterde undercoveragenten van de landelijke eenheid van de politie pleegde in 2021 zelfmoord tijdens een zware operatie binnen de georganiseerde misdaad. De commissie-Brouwer deed onderzoek naar de suïcide en kwam met pijnlijke conclusies: de dood van politieman A-4265 was te wijten aan grove nalatigheid bij de politie."

Maar toch blijft het gepast met enige eerbied over specifiek deze tak van politiesport te praten, want ga er maar aan staan. Dat gezegd hebbende, goed ging het niet bij de topsport van handhaving:

"Maar na een grondige renovatie staat er straks een nieuw team. (...) In het oog van de storm zat de afdeling Afgeschermde Operaties met zo’n 300 politiemensen, waaronder de WOD.

(...) Per 1 januari krijgt de oude WOD de naam Under Cover Team (UCT). Er worden nieuwe eisen aan de leden van het team gesteld en ook de opleiding aan de Politieacademie is aangescherpt. De belangrijkste problemen bij het undercoverteam waren de soms ronduit slechte organisatie rondom de undercovers tijdens de vaak loodzware operaties en de gebrekkige aansturing van de hele unit. Chefs hadden te veel taken, stonden daardoor te ver van de werkvloer en het ontbrak in sommige gevallen aan relevante ervaring."

Behouden vaart heren en dames.