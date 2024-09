De Jove (zo mogen wij hem noemen) was een muziekvideo aan het opnemen op deze brug te muziekhoofdstad Nashville, toen hij een dame zag die van plan was de muziek voor altijd uit te zetten. Maar Jovi bracht deze zomer een nieuw album uit, dus dat gaat zomaar niet.

"Police in Nashville, Tennessee, praised singer Jon Bon Jovi for helping prevent a tragedy by speaking to a woman who was on the ledge of a bridge Tuesday. The Metropolitan Nashville Police Department said Bon Jovi and his team were at the John Seigenthaler Pedestrian Bridge as a woman stood precariously over the Cumberland River. Bon Jovi and others talked to the woman and helped her come back onto the bridge, police said." Meer beeld na de breek.

Zelfdoding hè, daartoe kun je maar een keer beslissen. Dus stel die beslissing uit.