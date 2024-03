Foto. Inderdaad de brug uit dit verhaal. Wie erover heen rijdt, hoort kedeng-kedeng kedeng-kedeng. Daarom mag zwaar vrachtverkeer al een tijdje niet over de A7-brug bij Purmerend, en vanaf april wordt de brug gerepareerd om te voorkomen dat de hele mikmak in het Kanaal stort. Er wordt 1 rijstrook vrijgehouden, met als gevolg dat u 's ochtends bij Den Oever al in de file richting Amsterdam komt, en 's avonds staat u tot 23:00 uur vast op de Ring A10 om weer naar het noorden te geraken. DRAMA! Zeggen wij niet, zegt de minister. Jup, als de verantwoordelijk minister (Harbers, RWS) al op voorhand roept dat het EEN DRAMA wordt, ga er dan maar vanuit dat het een drama wordt. Minister: ’Eerste week van de werkzaamheden op de A7 wordt een drama’

De werkzaamheden aan de brug over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend beginnen op 1 april, en heel de provincie komt in een monsterfile tot en met september. De sluiproutes door Beemster, Purmer, Schermer, Wormer etcetera gaan in lockdown danwel krijgen een ochtendklok (van 08:00 tot 10:00 uur) en de Nederlandsche Automobilist kennende kruipt die op maandagochtend 1 april gewoon in de leasejap naar kuttoor in 020. DOE HET NIET. Neem een week vrij, wees ziek, snipper, ATV-dagen, vroegpensioen alles, maar ga IN HARBERSNAAM niet de A7 op in april. U bent gewaarschuwd.