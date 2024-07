Juist. Die zogenaamde wereldstad krijgt na eeuwen eindelijk een fatsoenlijke verbinding tussen Noord en de rest. Als alles meezit hoeven we in 2034 niet meer met die teringpont heen en weer. Hoezee. Er is alleen nog een akkoord nodig van het bestuur van de Vervoerregio. Wij zetten voor de komende jaren vast topics klaar over vertraging, extra miljoenen en protesten van omwonenden. Het wordt overigens een fietsbrug en daar zijn de eerste Amsterdammers alweer zuur over.

Amsterdam heeft weer zich weer een bouwprojectje op de hals gehaald en dat kunnen ze niet dus dat wordt weer een paar decennia genieten. "Nadat bijna tweehonderd jaar geleden het eerste idee ontstond voor een brug over het IJ, maken we nu eindelijk een vaste verbinding tussen Noord en de rest van de stad."

Wonder boven wonder zijn er nog geen rechtszaken aangekondigd. Het verzet tegen de brug bestaat nu alleen nog uit Nico Dijkshoorn die de plannen "doodzonde" noemt. Die kritiek baseert zich dan vooral op de notie dat je Noord vooral moet afsluiten van de buitenwereld en daar kunnen we ons dan weer redelijk in vinden. Er liggen overigens plannen voor meer bruggen, maar die komen er pas in 2041. God, wat mogen ze trots zijn. Om met Jules Deelder te spreken: "Altijd weer datzellefde over het paard getilde lauw-toffe-godgloeiende-pestpokke-volautomatische-gaskamerbrede-tering-touwtyfus-blafkanker-koleertige-kut-Amsterdam!"