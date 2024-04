Hier even een berichtje om te tonen dat er nog dingen goed gaan in dit land. Vandaag gedemonstreerd door onze camouflagehelden van Defensie die zich van hun beste kant laten zien onderweg naar de NAVO-oefening Steadfast Defender. Bruggenbouwers zijn het. Mannen (m/v) van verbinding. Die de IJssel sneller van een nieuwe oversteek voorzien dan u 'voortslepende formatiegesprekken' kunt zeggen. Allemaal onderdeel van een operatie om zo'n 4.500 militairen via verschillende routes naar het Duitse Altmark te verplaatsen. Wellicht komt u er nog een paar tegen in de avondspits. "Vanwege deelname aan Steadfast Defender rijden er vandaag en morgen veel militaire voertuigen op de Nederlandse wegen. (...) Het is een van de grootste strategische verplaatsingen in de geschiedenis van de landmacht." Lekker bezig! Liep alles in dit land maar zo gesmeerd.