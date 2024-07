De bekende ex-politicus Pim Fortuyn is nu al meer dan twintig jaar dood en in Den Haag krijg je dan een laan een plein een straat een steeg een vaag standbeeld met twee enorme handen een mooie brug een of andere aftandse brug naar je vernoemd. Want tja. "We hebben in de stad geen straten over waar zijn naam zou passen. Ook zijn we ons bewust van de controverse en uiteenlopende meningen: niet iedereen wil hier in een Pim Fortuynstraat wonen." zei wethouder Hilbert Bredemeijer 2,5 jaar geleden. En nu hangt er sinds twee maanden een bordje. "Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat niet iedere onthulling even groots wordt gedaan. 'Bij de plaatsing van nieuwe naamborden wordt niet standaard een moment van onthulling georganiseerd. Wanneer er wel iets georganiseerd wordt, doen we dat vaak in samenwerking met initiatiefnemers.'" Waardig eerbetoon hoor. Echt prachtig.