Documentairemaker Sinan Can was vrijdagavond te gast bij Café Kockelmann om te vertellen over zijn programma De wapenroute waarin hij onderzoek doet naar de oorsprong van de wapens die een einde maakten aan de levens van Theo van Gogh, Peter R. de Vries en Pim Fortuyn. De programmamaker legt uit dat op de patroonhouder van de Star M-43 Firestar - het pistool waarmee de extreemlinkse milieuterrorist Volkert van der Graaf op maandag 6 mei 2002 LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn executeerde - DNA is aangetroffen dat niet van Van der Graaf of Fortuyn afkomstig is. Dat spoor kan helpen te verklaren hoe Van der Graaf - zelf heeft hij er tegenstrijdige verklaringen over afgelegd - aan het wapen is gekomen dat nog in december 2001 werd gebruikt bij de overval op een juwelier in Emmen. Dat DNA is inmiddels opgewerkt (een proces waardoor het beter is af te lezen) en opnieuw door de nationale databank gehaald: geen match. Een naslag in internationale DNA-databanken wordt echter geblokkeerd door Officier van Justitie Koos Plooij.

Plooij was begin deze eeuw ook de openbaar aanklager in het proces tegen Van der Graaf. De OM’er zegt tegen Can (en deze zomer tegen Argos dat eveneens in de zaak was gedoken) dat verder onderzoek geen zin heeft. De magistraat in zijn eigen woorden: “Als bekend zou worden wie de donor is van dat DNA, is er niet meer dan een verdenking dat die persoon in 2002 of eerder een patroonhouder in handen heeft gehad. Dat is een overtreding van Artikel 26 van de Wet wapens en munitie. En dat feit is al heel lang verjaard. Dus als er een naam uit zou rollen, dan kan ik geen onderzoek doen naar de vraag of die persoon terecht verdachte zou zijn geweest als het destijds zou zijn ontdekt.”